Oyun Oynayan 2 Çocuk Patlamada Yaralandı

Tunceli'nin Pertek ilçesindeki dere yatağında oyun oynayan 2 çocuk, bir patlayıcının infilak etmesiyle yaralandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin Sağman köyünde oturan ve yaşları 12 ve 6 olan iki çocuğun köydeki dere yatağında oynadığı sırada bir patlayıcı henüz belirlenemeyen sebeple infilak etti.



Olayda yaralanan 2 çocuk, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.



Tedavileri süren çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.