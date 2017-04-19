Oyun Oynarken Ayağı Darbukaya Sıkıştı

Edirne'de 4 yaşındaki çocuğun ayağı darbukanın içinde sıkıştı. Küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.



Babademirtaş Mahallesi'ndeki evlerinde babasının aldığı darbuka ile oynayan 4 yaşındaki S.K, sol ayağını darbukanın içine soktu. Aile, darbukanın içine giren kızının ayağını çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri, ağlayan küçük S.K.'yı sakinleştirerek darbukada sıkışan ayağını kurtardı.



İtfaiye ekipleri ilk defa böyle bir olayla karşılaştıkların belirtti. - EDİRNE