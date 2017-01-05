TÜMÜ
Haberler Search
Oyun Malzemesi Vermeyen Kahvehaneciyi Dövdü

Oyun Malzemesi Vermeyen Kahvehaneciyi Dövdü

Eskişehir’de bir kişi, kendisine oyun malzemesi vermeyen kahvehaneciyi darp etti.

Oyun Malzemesi Vermeyen Kahvehaneciyi Dövdü

Eskişehir'de bir kişi, kendisine oyun malzemesi vermeyen kahvehaneciyi darp etti.

Alınan bilgiye göre, Beylikova ilçesine bağlı Gökçeayva mahallesinde C.K., kahvehanede kendisine oyun malzemesi vermeyen İ.Ö.'yü darp etti. Yaralı, yakınları tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads