Oyun Malzemesi Vermeyen Kahvehaneciyi Dövdü

Eskişehir'de bir kişi, kendisine oyun malzemesi vermeyen kahvehaneciyi darp etti.



Alınan bilgiye göre, Beylikova ilçesine bağlı Gökçeayva mahallesinde C.K., kahvehanede kendisine oyun malzemesi vermeyen İ.Ö.'yü darp etti. Yaralı, yakınları tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR