Oyun Dünyasının Acı Kaybı!

En tanındık arcade oyunlarından biri olan Pac-Man'in babası Masaya Nakamura, 91 yaşında hayatını kaybetti.



Nakamura, Japonyalı firma Namco'yu 1954 yılında kurmuştu ve bu firma, bir mağazanın çatısında iki mekanik at ile yola başlasa da, hızlı bir şekilde oyun salonları ve eğlence parklarının öncülüğünü yapmaya başladı.



Firma, 1980 yılında Pac-Man'i yayınladı ve oyun, Guinnes Dünya Rekorları Kitabı'na en başarılı jeton ile çalışan oyun olarak giriş yapmayı başardı.



Oyun, Toru Iwatani adlı genç bir Namco çalışanı tarafından geliştirildi. Efsaneye göre Iwatani, yemek üzerine bir oyun kurmak istedi ve Pac-man, bir dilimi kesilmiş bir pizza.



2004 yılında Namco, Bandai ile birleşti ve Nakamura, onursal danışman olarak 22 Ocak tarihinden hayatını kaybedene kadar yönetim kurulundaki yerini korudu.



Yapılan açıklamada firma, Nakamura'yı Namco'yu geliştirmesi nedeniyle övdü ve "endüstrinin bir bütün olarak gelişimi ve video ile alakalı endüstrilerin gelişimi için önemli bir isim olduğunu" söyledi...