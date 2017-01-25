Oyun Atölyesi-Kundakçı

Geçtiğimiz yılın 'En İddialı 10 Oyunu' arasında gösterilen Kundakçı tiyatro oyunu, 25 Ocak'ta ENKA İbrahim Betil Oditoryumu'nda....



Geçtiğimiz yılın 'En İddialı 10 Oyunu' arasında gösterilen, gülmeye doyacağınız, tatlı-sarkastik bir oyun Kundakçı... M.Ö. 365 yılında pazarcı Herostratos, dünya harikası Artemis Tapınağı'nı yakar ve dünyanın ilk 'teröristi' ünvanını alır. Herostratos'un tapınağı neden yaktığı herkesçe bir muammadır; bir oyun mu, kumpas mı, komplo mu yoksa şöhret aşkı mı? Bilinen tek şey, herkesin Herostratos'a hayran olduğudur. Efes halkının tamamı, hatta kraliçe dahil onun bilgeliğinden etkilenir. O ise herkesin zayıf noktalarını çok iyi bilmektedir. Herostratos'un karşısında duran tek kişiyse onun yargıcıdır. Rus yazar Grigori Gorin'in imzasını taşıyan hikaye, Kundakçı'nın kahramanlıkla teröristlik arasında gidip gelen benliğini kullanarak, ironilerle dolu, nüktedan ve bir o kadar eğlenceli, yüksek tempolu bir oyuna dönüşüyor. Kundakçı, sezonun kaçırılmaması gereken performansları arasında.



Orijinal Adı: Forget Herostratus!



Yazan: Grigori Gorin



Çeviren: Haluk Bilginer



Yöneten: Muharrem Özcan



Oynayanlar: Tuna Kırlı, Devrim Özder Akın, Muharrem Özcan, Tuğba Çom Makar, Evren Erler, Gözde Kırgız, Timuçin Başgül, Kerem Arslanoğlu, Mithat Ozan Küren, Serkan Ilgaz



Sahne Tasarımı: Özlem Karabay



Müzik: Çağrı Beklen



Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter



Beden Çalışması: Rüya Büyüktopçuoğlu



Afiş Tasarımı: Ethem Onur Bilgiç



Yönetmen Asistanları: Melih Pamukçu, Kader Karadeniz



Stajyerler: Ezgi Acıoğlu, Mehtap Kaçar, Pınar Demir



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