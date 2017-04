Şahika Tekand'ın yönettiği "Oyun" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşuyor.



20.yüzyılın en önemli ve etkili yazarlarından, modern hayata ve insana dair trajikomik bakış açısını kara mizahla dile getiren, eserlerinde sade ve yalın bir dünya yaratan, eserlerinden bazılarını İngilizce bazılarını ise Fransızca olarak yazan Samuel Beckett 'in kısa oyunlarından 'Oyun, 1962-1963 yılları arasında İngilizce olarak yazılmış ve ilk olarak Almanya'da Theater Heute dergisinde 1963 yılında Almanca olarak yayınlanmıştır. İlk olarak, gene aynı yılda, Almanya'da Ulmer Tiyatrosu'nda Almanca (Spiel) olarak sahnelenmiştir.



'Oyun', iki kadın ve bir erkeğin sıkışıp kaldıkları soyut bir mekan ve durumda yine soyut bir ışığın üstlerinde dolaşmasıyla, hızla konuşarak, konusu geçmişte yaşanmış bir aşk üçgeni olan sıradan öykülerini anlatmaya zorlandığı, tekrarlarla gelişen bir oyundur.



Şahika Tekand'ın 1994-95 tiyatro sezonunda Studio Oyuncuları'nda ve 2012 'de Istanbul Şehir Tiyatroları'nda yönettiği ve her seferinde baska bir anlatimla sahnelediği 'Oyun', bu kez yeni bir sahneleme ve yeniden Studio Oyuncuları'nın güçlü kadrosu ile seyirci karşısına geliyor.



Tekand'in yeniden düzenleyerek daha önceki sahnelenişlerinden bütünüyle başka bir anlatıma kavuşturduğu, artistik olarak büyük titizlik,kesinlik ve beceri gerektiren, dekorun adeta bir müzik aletine, konuşma örgüsünün bir besteye, ışığın da adeta bir orkestra şefine dönüştüğü bir oyun alanı içinde oynanan 'Oyun', oyuncuların gerçek risklerle mücadele ederek, bütün yeteneklerini ortaya koydukları, gerilimli ve eğlenceli bir seyir süreci yaratıyor.



Yazarı: Samuel Beckett



Yöneten: Şahika Tekand



Sahne Tasarımı: Esat Tekand



Sahne Tasarımı Uygulama: Nesli Kayalı



Işık Tasarımı: Şahika Tekand



Efekt Tasarımı: Nilgün Kurtar



Kostüm Tasarımı: Şahika Tekand



Çeviri: Levent Mollamustafaoğlu



Oyun Süresi: Tek perde/ yaklaşık 60 dk.



Oyuncular: (alfabetik sırayla) Burcu Afşin, Huriye Aliefendioğlu, Ayşegül Cengiz Akman, Cansın Asarlı, Melis Avçil, Barış Bahçeci, Sıla Erkan, Mehmet Bahattin Genç, Burcu Ger, Ozan Gözel, İlknur Güneş, Nagihan Gürkan,Verda Habif, Betül İngin, Selen Kartay, Nesli Kayalı, Nazlı Deniz Korkmaz, Sema Mağara, Mehmet Okuroğlu, Özgür Özcan, Can Özmen, Tulu Ülgen, Onur Yar, Esra Yıldırım, Berivan Yurtsevener



Işık Masası Oyuncuları(alfabetik sırayla): Damla Ahkemoğlu, Nilgün Kurtar



Yönetmen Yardımcıları(alfabetik sırayla): Damla Ahkemoğlu, Verda Habif, Nagihan Gürkan, Selen Kartay, Nilgün Kurtar, Mehmet Okuroğlu



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Studio Oyuncuları Sahnesi



Mekan Adresi : Valikonağı Cd. Akkirman Sk. 30/38



Başlangıç Saati : 06.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Oyun



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır