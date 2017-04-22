Öymen: Ysk'nın Kararıyla Referandumun Kaderi Değişti

CHP eski Genel Başkanı, gazeteci-yazar Altan Öymen, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz zarf ve pusulaların geçerli olması kararını açıklamasının ardından 16 Nisan referandumun kaderinin değiştiğini söyledi. Öymen, iki yıl sonra yapılacak seçimlerde de aynı YSK'nın olacağını söyledi.



CHP'nin eski Genel Başkanlarından gazeteci yazar Altan Öymen, TÜYAP İzmir Kitap Fuarı için geldiği İzmir'de, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven'i ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'yla birlikte İl Başkanlığı'na gelen Öymen, anayasa değişikliği süreci ve sonuçları değerlendirdi. Referandum sonuçlarına göre iktidar partisinin artık eski günlerdeki gibi "Tek başına iktidarın hakimiyim" deme şansını kaybettiğini belirten Öymen "Aslında 7 Haziran seçimlerinde kaybetmişti. Yüzde 40 civarı almıştı. Muhalefetin toplamı yüzde 60'tı. Seçmen AK Parti'nin tek başına iktidar olmamasını istemişti. İktidarın oyları 7 Haziran'dan itibaren gerilemeye başlamıştır" dedi.



YSK'nın mühürsüz zarf ve pusuların geçerli kılan kararını da eleştiren Öymen, "TV başında oy sayımı sonuçlarını bekleyen seçmen, YSK'nın bu kararıyla karşılaştı. O andan itibaren seçimin kaderi değişti. Bana göre seçimin iptal olması gerekirdi. Bununla ilgili hukuki itirazların, hukuki girişimlerin devam etmesi gerekir. Gerekirse AİHM'e gitmek gerekir. Bu Türkiye'nin geleceğini tehdit altında bırakın bir gelişmedir. İki sene sonra seçim olacak. Yine aynı YSK karşısında olacağız" diye konuştu.



İzmir'deki referandum sonuçları nedeniyle İzmir teşkilatını ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu tebrik ettiğini belirten Altan Öymen, "İzmir demokrasinin en güzel örneklerini vermiş bir kenttir. 'İzmirlilik' toplumun içinde ayrıcalıklı bir durum haline geldi" dedi.



CHP İl Başkanı Güven ise Öymen'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.



- İzmir