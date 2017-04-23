Öylesine Bir Dinleti
... Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
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Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası
Mekan Adresi : General Asım Gündüz Cad. No: 29
Başlangıç Saati : 23.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Öylesine Bir Dinleti
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io