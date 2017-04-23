Öylesine Bir Dinleti

... Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.

Öylesine Bir Dinleti

...


Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.

7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

Mekan Adresi : General Asım Gündüz Cad. No: 29

Başlangıç Saati : 23.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Öylesine Bir Dinleti

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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