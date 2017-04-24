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Öyle Bir İthalat Lobisi Var Ki, Türk'e Türk Malı Satamıyoruz'
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Öyle Bir İthalat Lobisi Var Ki, Türk'e Türk Malı Satamıyoruz'

Asfalt fabrikası üreten Simge Group, üretim sürecini değiştirerek önemli teknolojiler geliştirdi.

Öyle Bir İthalat Lobisi Var Ki, Türk'e Türk Malı Satamıyoruz'

Asfalt fabrikası üreten Simge Group, üretim sürecini değiştirerek önemli teknolojiler geliştirdi. Ancak en büyük engel bu topraklarda; şirketin ikinci kuşağı Emre Gencer, "Almanya'ya ihraç etmek Türk müteahhite satmaktan kolay. Lobileri aşamıyoruz" diyor.

Kaynak: Dunya.com

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