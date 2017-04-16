Oylarını Huzurevinde Kullandılar

Balgat'taki 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sakinleri oylarını huzurevine kurulan sandıklarda kullandı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın (YSK) iş birliğiyle daha önceki seçimlerde olduğu gibi anayasa değişikliği halk oylamasında da yaşlı ve engelli vatandaşların mağduriyet yaşamaması için huzurevleri, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile yaşlı bakım merkezlerine sandıklar kuruldu.



Bu kapsamda, Balgat ilçesindeki 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlılar da oylarını bulundukları yerde kullanabilmenin mutluluğunu yaşadı.



"Bizler için büyük bir kolaylık"



Huzurevi sakinlerinden 68 yaşındaki Harika Türkay, halk oylamasına yönelik temennisini, "Ülkemiz, çocuklarımız, ailemiz için hayırlı uğurlu olsun. Hayırlısı ne ise o olsun inşallah. Bütün duamız bu, ülkemiz güzel olsun." sözleri ile dile getirdi.



Huzurevinde 6 aydır kaldığını aktaran Türkay, huzurevlerine sandık kurulmasının kendileri için büyük bir kolaylık olduğunu dile getirdi.



Türkay, "Burada çok mutluyuz. Hem rahat hem de huzurluyuz. Uygulama da çok iyi oldu. Buraya sandık kurulmamış olsa Balgat'tan Eryaman'a gitmek zorunda kalacaktım. Bizler için büyük bir kolaylık. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.



82 yaşındaki Hakime Turhan da halk oylamasına yönelik temennisini "Milletimiz için hayırlısı ne ise o olsun." sözleri ile dile getirdi.