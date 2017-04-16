Oylamaya yağmur da engel olamadı



GAZİANTEP - Gaziantep'te öğle saatlerinde başlayan yağmur vatandaşların oy kullanmasına engel olmadı.

Gaziantep'te Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi ve Yeni anayasa için yapılan halk oylaması sürerken, kentte öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, yağışa rağmen oyunu kullanmaktan vazgeçmedi. Yağmura rağmen oy kullanacağı sandığın bulunduğu okullara giden seçmenler, seçimini yaparak okullardan ayrıldı.