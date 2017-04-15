Öykü Gürman: Geçmişe Dönebilseydim Yavuz Bingöl'le Evlenmezdim

Yavuz Bingöl'den boşandıktan sonra sessizliğe gömülen şarkıcı Öykü Gürman, aradığı mutluluğu buldu. Müzik hayatında olduğu gibi tiyatro sahnesinde de başarılı bir performans sergileyen şarkıcı, Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajla hakkındaki merak edilen soruları yanıtladı.

İşte o röportajdan bir bölüm:

Havalimanında yönetici olan Semih Şenzibe ile birlikte olduğunuz yazılıp çizildi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?

Bu haberler doğru. O, çok değerli biri. Umarım beni yarı yolda bırakmayacak biridir. Ben ondan umutluyum ama o da benden razıysa bu iş olur. (Gülüyor) İkinci kez evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum. Kimse boşanmak için evlenmiyor ve evlilik çok güzel bir şey. Hayırlısı.

Sevgilinizin en çok hangi özelliği sizi etkiledi?

Dürüstlüğü, merhameti, temiz kalbi, edepli oluşu. Sevgilim bozulmamış, temiz kalmışlardan. Ruhu kirlenmemiş. Umarım ilişkimiz böyle devam eder.

Geçmişe dönebilseydik, Yavuz Bingöl'le tekrar evlenir miydiniz?

Geçmişe hiç dönmeyelim. Tabii ki yapmazdım. Aksi halde şu an mutlu bir evlilik sürüyor olurdum. Ama benim için Yavuz Bingöl sayfası kapanmıştır.

Ünlü olmayan biriyle aşk yaşamayı bilinçli olarak mı tercih ettiniz?

Evet. Ben, aynı üne ve mesleğe sahip iki kişinin mutlu bir beraberlik götürebileceğine inanmıyorum. Zor çünkü bizim önceliğimiz işimiz. Oysa karşınızdaki insanın işinden önce sizi koruyup kollaması, el üstünde tutması gerekiyor.

Magazinel anlamda da pek ortalarda görünen biri değilsiniz. Sizin için "Magazine mesafeli bir duruşunuz var" diyebilir miyiz?

Evet çünkü tercih etmiyorum. Özel hayatımı gizli yaşamak istiyorum. İşle ilgili olduğu zaman kameraları seviyorum. Ama bir şey üretmemişken medyada yer almak görgüsüzlük.

Hayatınızın hangi dönemindesiniz?

Şimdi çok mutluyum ve huzurluyum. Hayatımda her şey rayına oturmuş gibi hissediyorum. Keyfim yerinde.