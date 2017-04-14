Öykü Gürman'dan Muhteşem Göbek Performansı

Yaptığı müzikle ve ses performansıyla adını duyuran Öykü Gürman bu kez başarısını tiyatroda gösterdi. Günümüzdeki plastikleşmiş aşkaları anlatan eğlenceli oyun Plastik Aşklar ile seyircinin karşısına çıkan Öykü Gürman oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor. Oyunun bir sahnesinde oryantal dans yapan Öykü Gürman izleyiciyi kahkahalara boğuyor.

Cef Tiyatro'nun sahneye koyduğu Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı Plastik Aşklar'ı Burak Karaman yönetiyor. Oyunun biletleri sahne gişelerinde ve tüm Biletix'lerde satışa sunuluyor.

PLASTİK AŞKLAR SAHNEDE

"Kendinize ne kadar yakınsınız veya ne kadar uzak, hiç düştünüz mü içinizdeki aşkın, terk edilişin tuzağına?Aşk, tutku, ihanet, yalnızlık anlarında bir depresyon ilacına sarılmak mı daha kolaydır, yoksa bir arabesk şarkının nağmesine tutunmak mı?Plastiktir günümüzdeki aşklar, kokusuyla dokusuyla. Bu plastik olma durumuyla dalga geçebildiniz mi? Çağdaş dünyanın medeni bireyleriyle ilkelleşebildiniz mi?

Eller havaya deyip, bir pistin ortasında, şehir meydanında, plaza asansöründe, üst geçitte, metroda, spor salonunda, tatilde, arabada, hava limanında, alışveriş merkezinin ortasında, şehrin banliyölerinde, iş yerinde, okulda; eliniz kalbinizde, yüzünüzde sahte bir Mona Lisa gülüşüyle sağ çıkabildiniz mi aşkın enkazından?"