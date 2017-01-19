Türkiye Petrolleri'nin Satışına Onay Çıktı

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) TP Petrol Dağıtım AŞ'nin yüzde 100 hissesinin yapılan ihale sonucunda satışına onay verdi.

490 MİLYON TL'YE SATILDI

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ÖYK kararıyla, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin yüzde 100 hissesinin ihalede 490 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Zülfikarlar Holding AŞ'ye satılmasına onay verildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN ÖYK İLANI

ÖYK ilanında, "Zülfikarlar Holding A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 487 milyon Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren SBK Holding A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, SBK Holding A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 382 milyon Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Termopet-Net-Cemil Direkci Ortak Girişim Grubu'na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Termopet-Net-Cemil Direkci Ortak Girişim Grubu'nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline" karar verildiği belirtildi.

İSTASYON SAYISI 400'E YAKIN

Türkiye Petrolleri markası ile kurulan akaryakıt istasyonları, 1963 yılında TPAO tarafından kuruldu. Faaliyet ağını son yıllarda giderek arttıran TP, 2012 yılının ilk altı ayında 160, Nisan 2013'de 195, 2014 yılında 250 akaryakıt bayisi vardı. TP'nin hali hazırda 400'e yakın bayisi bulunuyor.

DAĞITIM ŞİRKETLERİ ARASINDA İLK 6 ARASINDA

Şirketin sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye'deki, halen faaliyetteki tek kamu sermayeli akaryakıt dağıtım şirketi olan TP Petrol Dağıtım AŞ, akaryakıt dağıtım sektöründe, yüzde 4,4'lük payı ile en büyük ilk 6 şirket arasında yer alıyor.