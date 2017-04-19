Öyk Kararları
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Antalya'daki bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasına karar verdi.
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Antalya'daki bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasına karar verdi.
ÖYK'nın konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Antalya'nın Aksu ilçesindeki, yer alan 1 milyon 94 bin 671,44 metrekare yüzölçümlü bazı taşınmazlar özelleştirme kapsam ve programına alındı.
Özelleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazlara ilişkin her türlü gelir, gider, bakım, onarım, işletim ile diğer yükümlülüklerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait olması kararı alındı.
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