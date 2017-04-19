Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Öyk Kararları
Ara
BİST 91.374 %0,00
DOLAR 3,6592 %-0,05
EURO 3,9283 %-0,02
PARİTE 1,0733 %0,02
ALTIN 151,75 %-0,03
FAİZ 11,29 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Öyk Kararları

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Antalya'daki bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasına karar verdi.

Öyk Kararları

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Antalya'daki bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasına karar verdi.

ÖYK'nın konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Antalya'nın Aksu ilçesindeki, yer alan 1 milyon 94 bin 671,44 metrekare yüzölçümlü bazı taşınmazlar özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Özelleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazlara ilişkin her türlü gelir, gider, bakım, onarım, işletim ile diğer yükümlülüklerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait olması kararı alındı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Özelleştirme Yüksek Kurulu, Resmi Gazete, Antalya, Yargı, Söz, Bakan