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Öyk Kararları

Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), özelleştirme kapsam ve programında yer alan 4 taşınmazın satışına onay verildi.

Öyk Kararları

Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), özelleştirme kapsam ve programında yer alan 4 taşınmazın satışına onay verildi.

ÖYK'nın konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kurul, Ankara ve Aydın'da toplam 4 taşınmazın, gerçekleştirilen ihaleler çerçevesinde satışını onayladı.

Söz konusu ihalelerde satışı yapılan taşınmazların bedelleri, 230 bin lira ile 841 bin lira arasında değişiyor.

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Resmi Gazete, Ankara, Aydın, Yargı