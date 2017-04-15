Öyk Kararları
Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), özelleştirme kapsam ve programında yer alan 4 taşınmazın satışına onay verildi.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), özelleştirme kapsam ve programında yer alan 4 taşınmazın satışına onay verildi.
ÖYK'nın konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Kurul, Ankara ve Aydın'da toplam 4 taşınmazın, gerçekleştirilen ihaleler çerçevesinde satışını onayladı.
Söz konusu ihalelerde satışı yapılan taşınmazların bedelleri, 230 bin lira ile 841 bin lira arasında değişiyor.
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