Öyk Kararları

Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), özelleştirme kapsam ve programında yer alan 4 taşınmazın satışına onay verildi.



ÖYK'nın konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre Kurul, Ankara ve Aydın'da toplam 4 taşınmazın, gerçekleştirilen ihaleler çerçevesinde satışını onayladı.



Söz konusu ihalelerde satışı yapılan taşınmazların bedelleri, 230 bin lira ile 841 bin lira arasında değişiyor.