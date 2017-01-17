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Öyk Kararları

Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), özelleştirme kapsam ve programında yer alan 29 taşınmazın satışına onay verildi.

Öyk Kararları

Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK), özelleştirme kapsam ve programında yer alan 29 taşınmazın satışına onay verildi.

ÖYK'nın konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Kurul, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 20 ildeki toplam 29 taşınmazın, gerçekleştirilen ihaleler çerçevesinde satışını onayladı.

Söz konusu ihalelerde satışı yapılan taşınmazların bedelleri 133 bin lira ile 25 milyon 100 bin lira arasında değişiyor.

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