Oya Pınar
Oya Pınar, 23 Nisan'da Mask Live Music Club sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.
Oya Pınar, 23 Nisan'da Mask Live Music Club sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.
İlk orta lise egitiminin ardindan 1990 yilinda müzik hayatına başladı. Kıbrıs DAÜ bitirdi. Yurt içi ve yurt dışı 300'ü aşkın konser verdi. Pop, rock, pop-rock ve aklına ne geldiyse söyledi.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Mask Live Music Club
Mekan Adresi : Bekar Sokak
Başlangıç Saati : 23.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Oya Pınar
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io