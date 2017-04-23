Oya Pınar, 23 Nisan'da Mask Live Music Club sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.



İlk orta lise egitiminin ardindan 1990 yilinda müzik hayatına başladı. Kıbrıs DAÜ bitirdi. Yurt içi ve yurt dışı 300'ü aşkın konser verdi. Pop, rock, pop-rock ve aklına ne geldiyse söyledi.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Mask Live Music Club



Mekan Adresi : Bekar Sokak



Başlangıç Saati : 23.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Oya Pınar



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır