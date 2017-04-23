Oya Pınar

Oya Pınar, 23 Nisan'da Mask Live Music Club sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

Oya Pınar

Oya Pınar, 23 Nisan'da Mask Live Music Club sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

İlk orta lise egitiminin ardindan 1990 yilinda müzik hayatına başladı. Kıbrıs DAÜ  bitirdi. Yurt içi ve yurt dışı 300'ü aşkın konser verdi. Pop, rock, pop-rock ve aklına ne geldiyse söyledi.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Mask Live Music Club

Mekan Adresi : Bekar Sokak

Başlangıç Saati : 23.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Oya Pınar

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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