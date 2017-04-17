Oy Vermeye Giderken Yakalandılar

Antalya'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 33 şüpheli, oy vermeye gittikleri sandık başlarında gözaltına alındı.



Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilerin dün yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında yakalanması için çalışma başlattı.



Çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 33 şüpheli, oylarını kullanmalarının ardından gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'sinin tutuklandığı bildirildi.