Oy Vermeye Giderken Yakalandılar

Sivas'ta haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 22 şüpheli, oy vermeye gittikleri sandık başlarında gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan bazı kişilerin dün yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy kullanacağı okulları belirledi.



Bu kişilerin oy kullanacağı yerlerde önlem alan polis, 22 kişiyi gözaltına aldı.



Gözaltına alınanlardan haklarında tutuklama kararı bulunan 7'si cezaevine gönderildi.