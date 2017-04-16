Oy Vermeye Geldikleri Sandık Başında Gözaltına Alındılar

Elazığ'da, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüpheli, oy kullanmak için gittikleri okullarda gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 34 kişiyi, halk oylamasında oy kullanmak için gittikleri okullarda yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.