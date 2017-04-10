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Oy Verme İşlemi Sona Erdi
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Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Avrupa ve ABD'de 27 Mart'ta başlayan ve 14 gün devam eden, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına yönelik Türk seçmenlerin oy kullanma işlemi sona erdi.

Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Avrupa ve ABD'de 27 Mart'ta başlayan ve 14 gün devam eden, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına yönelik Türk seçmenlerin oy kullanma işlemi sona erdi.

Kaynak: Dunya.com

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