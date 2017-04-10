Oy Verme Işlemi Sona Erdi

- Belçika'da oy verme işlemi sona erdi BRÜKSEL - Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sona erdi.

Oy Verme Işlemi Sona Erdi

- Belçika'da oy verme işlemi sona erdi BRÜKSEL - Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sona erdi. Brüksel Başkonsolosluğu'nda sandık görevlileri tarafından sandıklar açılıp zarflar sayılarak torbalara konuldu ve mühürlendi

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