- Belçika'da oy verme işlemi sona erdi BRÜKSEL - Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sona erdi. Brüksel Başkonsolosluğu'nda sandık görevlileri tarafından sandıklar açılıp zarflar sayılarak torbalara konuldu ve mühürlendi