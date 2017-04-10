Oy Verme Işlemi Sona Erdi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Viyana Başkonsolosluğu dış cepheden detaylar ve oy vermeye gelen vatandaşlar Oy kullanan kişilerden görüntüler Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Tayyar Kağan Atay Viyana'da oy verme işlemi sona erdiğini ilan edişi ve alkışlar VİYANA -(AA)- Anayasa değişikliğine ilişkin halk...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Viyana Başkonsolosluğu dış cepheden detaylar ve oy vermeye gelen vatandaşlar
Oy kullanan kişilerden görüntüler
Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Tayyar Kağan Atay Viyana'da oy verme işlemi sona erdiğini ilan edişi ve alkışlar VİYANA -(AA)- Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında, Viyana'da oy verme işlemi sona erdi.
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