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Viyana Başkonsolosluğu dış cepheden detaylar ve oy vermeye gelen vatandaşlar

Oy kullanan kişilerden görüntüler

Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Tayyar Kağan Atay Viyana'da oy verme işlemi sona erdiğini ilan edişi ve alkışlar VİYANA -(AA)- Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında, Viyana'da oy verme işlemi sona erdi.