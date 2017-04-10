Oy Verme Işlemi Sona Erdi

- Oy veren vatandaşlardan görüntüler HOLLANDA - Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ülkede üç bölgede kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi sona erdi. Lahey kentinde bulunan merkeze gelen vatandaşlar son günde de oy kullandı.