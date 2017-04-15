Oy Verilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Seçmenlerin, anayasa değişikliği referandumunda oy kullanırken, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartlarından herhangi bir resmi nitelikteki belgeyi yanında bulundurması gerekecek.
Seçmenlerin, anayasa değişikliği referandum unda oy kullanırken, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartlarından herhangi bir resmi nitelikteki belgeyi yanında bulundurması gerekecek.
Kaynak: Dunya.com
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