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Oy Verilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Seçmenlerin, anayasa değişikliği referandumunda oy kullanırken, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartlarından herhangi bir resmi nitelikteki belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

Oy Verilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Seçmenlerin, anayasa değişikliği referandum unda oy kullanırken, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartlarından herhangi bir resmi nitelikteki belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

Kaynak: Dunya.com

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