Oy Verdikten Sonra Balık Tutmaya Gittiler

İstanbul'da, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oylarını kullanan bazı vatandaşlar, Galata Köprüsü'ne gelerek balık tuttu.



Sabahın ilk saatlerinden itibaren sandık başına giden vatandaşlar, daha sonra Eminönü'ndeki Galata Köprüsüne geldi.



Vatandaşlar, balık tutarak güneşli havanın tadını çıkardı.



Köprüde balık tutan vatandaşlardan Ali Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah oyunu kullandıktan sonra balık tutmak için evden çıktığını belirterek, "Sabah ilk oy kullananlardanım. Şimdi balık keyfi yapıyorum. Referandum ülkemiz için hayırlı olsun. Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.



Veysel Türker ise oy kullandıktan sonra arkadaşıyla köprüye geldiğini dile getirerek, "Oyumuzu kullanıp balık keyfi yapmaya geldik. Arkadaşım 'hayır' ben 'evet' kullandım. İnşallah referandum ülkemiz için hayırlı olur." dedi.



Hüseyin Yoldaş da halk oylaması sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını dileyerek, 'Sabah oy kullandık, buraya geldik. Bu güzel havayı bulunca vakit geçirmek istedik." diye konuştu.



Akın Yayla, oy kullandıktan sonra stres atmak için balık tutmaya geldiklerini aktararak, "Bu havada balık tutmak çok güzel. İnşallah seçimler de ülkemize için iyi olur." dedi.