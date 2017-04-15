Oy ve Ötesi Referandumda Kullanmak İçin Uygulama Geliştirdi

Oy ve Ötesi Derneği, kendi adını taşıyan uygulamasını Referandumda geçerli olacak şekilde iPhone ve Android işletim sistemi kullanan telefonlardan indirilebilir.



Oy ve Ötesi adlı dernek, sandık sonuç tutanaklarının Türkiye Tutanak Teyit Sistemi'ne aktarılması amacıyla "T3 Tutanak Gönder" mobil uygulaması hazırladı.



Uygulama, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim sonuçlarının bir sağlamasını yapabilmek adına sandık sonuç tutanaklarının Türkiye Tutanak Teyit Sistemi'ne (T3) aktarılmasını hedefliyor. Bu amaçla herkesin kullanabileceği "T3 Tutanak Gönder" mobil uygulaması kullanıcıların desteğini bekliyor.



Buna göre, 7 Haziran 2015 seçimlerinde hem gönüllüler hem de siyasi partilerin eliyle toplanan 180 bin 894 seçim tutanağı, T3 sistemine girildi. Türkiye'deki 174 bin 400 sandıktan 128 bin 620'si T3 ve resmi sonuçlarla karşılaştırıldı.



Oy ve Ötesi, resmi sayfalarından yaptıkları açıklamada şu çağrıda bulundu:









Sandık başında görev alsanız da almasanız da resmi sandık sonuç tutanakları sınıf kapılarına asıldıktan hemen sonra, ulaşabildiğiniz kadar çok tutanağın fotoğrafını çekip T3 sistemine göndererek sonuçların sağlamasının yapılmasına doğrudan katkıda bulunabilirsiniz.

