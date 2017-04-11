Oy Torbaları Türkiye Yolunda

Anayasa referandum u için Türkiye dışında 54 ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında kullandıkları oy pusulaları sandık komisyonu üyelerinin eşliğinde Türkiye'ye gönderilmek üzere yola çıktı.



Türkiye dışında en çok vatandaşımızın yaşadığı Almanya'da 13 bölgede kurulan sandıklarda kullanılan oylar sıkı güvenlik önlemleri ardından Türkiye'ye gönderilmek üzere yola çıktı. Frankfurt Başkonsolosluğundaki oy torbaları Sandık komisyon Başkanı Başkonsolos Burak Karartı Başkanlığındaki heyetin gözetiminde oy torbaları kamyonlara yüklendi ve yine komisyon üyelerinin denetiminde Türkiye'ye gönderilmek üzere hava alanına kadar götürülerek Yüksek Seçim Kurulu Oy Torbaları Nakil Komisyonu üyelerine teslim edilecek.



Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, "Vatandaşlarımızın kullandığı oy torbalarını Seçim Komisyonu Üyeleri'nin nezaretinde kamyonlara yükledik. Uçağa yüklemek üzere yola çıkıyoruz. Orada bütün bu diplomatik torbaları Türkiye'den yetkililere teslim edeceğiz. Orada bizim işimiz tamam olacak" dedi. Oy sayısı hakkında bilgi vermeyen Başkonsolos Burak Karartı, bir önceki seçimlere oranla katılımın fazla olduğunu belirtti.



Almanya'nın üç kentinden kalkacak olan uçaklarda Yüksek Seçim Kurulu Oy Torbaları Nakil Komisyonu'nun altı üyesi ve Dışişleri Bakanlığı'nın iki görevlisi ve bir de diplomatik kurye olmak üzere 9 kişi oy torbalarına eşlik ederek Ankara'ya teslim edecek. - FRANKFURT