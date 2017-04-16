Oy torbaları spor salonuna dolduruldu



İSTANBUL - İstanbul'da sandıkların kapanmasıyla birlikte okullarda yapılan sayımın ardından oylar çuvallara doldurularak ilçe seçim kurullarına taşınmaya başladı. Fatih Spor Kompleksine kurulan İlçe Seçim Kuruluna getirilen oylar spor salonunun zeminine dolduruldu.

İstanbul'da sandıkların kapanmasıyla birlikte okullarda yapılan sayımın ardından oylar çuvallara doldurularak Fatih İlçesinde bulunan toplama merkezine taşınmaya başladı. Sayımı tamamlanan oylar Fatih Spor Kompleksine kurulan ilçe seçim kuruluna getirilerek yetkililer teslim edildi. Okullarda sayımını bitiren sandık görevlileri oyları Yüksek Seçim Kurulu yetkililerine teslim etmek için birbiriyle yarıştı.

Birçok okuldan gelen oy torbaları spor salonunun zeminine doldurulurken yetkililer de gelen oyların sonuçlarını sisteme girmeye başladı. Sandık görevlilerinin oyları polis eşliğinde merkeze getirdiği görüldü. Yetkililer oyları sisteme girmeye devam ediyor.