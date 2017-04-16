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Oy Torbaları Seçim Kurullarına Gelmeye Başladı 2
Oy Torbaları Seçim Kurullarına Gelmeye Başladı 2
(Tür: İstanbul)
16 Nisan 2017 Pazar 19:22
(Tür:
İstanbul
)
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[9508325] DHA
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Hükümetten referandum sonuçlarına ilk yorum: Beklediğimiz gibi değil
İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
Türkiye tercihini yaptı: 52 ilde evet, 29 ilde hayır önde
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
Trafoya kedi girdi, elektrikler kesildi!
Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
Batı Karadeniz'de rengiyle dikkat çeken il
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Güneysu'da çıkan sonuç
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
İstanbul genelinde 'evet' rekorunun kırıldığı ilçe
Çavuşoğlu'nun sandığından 'evet' çıktı
Cezaevlerindeki tutuklular "hayır" dedi
Askeri araca roketli saldırı: 4 güvenlik görevlisi yaralı
Son dakika! Doğu ve Güneydoğu'da oy sayımı başladı
İstanbul'da 'Hayır' oyları büyük atak yaptı
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
Oyundan alınmayı hazmedemeyince koltuğu tekmeledi
Diyarbakır'dan ilk sonuçlar geldi: 'Hayır' açık ara önde
'Evet' ve 'hayır' oylarının en yüksek olduğu 10 il
Gövde gösterisi! Çılgın diktatör, gizli silahları çıkardı
Taksim Meydanı güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı
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Sandıkların tamamı açıldı! İşte 'Evet' oylarının rekor kırdığı kent
Başbakan'ın köyünde sadece 2 kişi farklı oy verdi
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Ankara'da kıran kırana yarış: Hayır yüzde 50'yi geçti
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Hem düğün, hem referandum! Babaevinden çıkıp sandığa gitti
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