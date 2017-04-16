Oy Sonrası, Piknik Keyfi

Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç Havran ilçelerini barındıran Edremit Körfezi'nde oy verme işlemini tamamlayan vatandaşlar piknik yapmaya başladı.



Sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları sandıklara giderek vatandaşlık görevini yerine getirenler, günün stresini atmak için piknik ve mesire alanlarının yanı sıra deniz kenarları ile çay bahçelerine koştu.



Oy kullandıktan sonra pikniğe gelen Nurhayat Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah gittik oyumuzu verdik. Vatandaşlık görevimizi bitirdik. Ondan sonra hava güzel diye çocuklarla pikniğe geldik." dedi.



Misafir olarak kızının yanında bulunan ve oyunu sabah kullanan Rabia Küçük isimli vatandaş ise "Vatandaşlık görevimi yerine getirdikten sonra kızımla pikniğe geldik. Hava güzel tadını çıkarıyoruz." diye konuştu.



Oyunu kullandıktan sonra çocuklarını alarak deniz kenarına gelen Zümrüt Yirik de "Vatandaşlık görevimizi yaptık. Deniz kenarına gelip stres atalım dedik. Referandum ülkemiz için inşallah hayırlı olur." ifadelerini kullandı.