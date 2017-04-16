Oy Sonrası Piknik

Yozgat'ta güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların çoğu, anayasa değişikliği halk oylamasında oyunu kullandıktan sonra Çamlık Milli Parkın'a gitti.



İlde saat 08.00 itibariyle vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı.



Oylarını kullanan bazı vatandaşlar, yağışlı günlerin ardından güneşli havayı fırsat bilip Çamlık Milli Parkı'nda piknik yaparak hafta sonunu değerlendirdi. Piknikte gençler de bisiklet sürüp, ip atlayarak eğlendi.



Sait Doğanyiğit isimli vatandaş, anayasa değişikliği için oy kullandıklarını belirterek, "Bugün Yozgat'ta hava çok güzel. Biz de bunu değerlendirelim istedik. Kış mevsiminin ardından ilk pikniğimizi yapıyoruz. Oy kullandıktan sonra ailece Çamlık Milli Parkı'na geldik. Piknik yapıyoruz. Referandum sonuçları da inşallah ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur."



Üniversite öğrencilerinden İshak Özel de oy kullandıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya geldiklerini ifade ederek, "Demokrasinin gereği olan oyumuzu kullandık. Boş vaktimizi de arkadaşlarımızla birlikte piknik yapıp eğlenerek değerlendiriyoruz." diye konuştu.