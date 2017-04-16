Oy Sayımı Sırasında Kavga

Kartal'da bir okulda oy sayımı sırasında çıkan kavgada iki sandık görevlisi yaralandı.



Kartal İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oyaların sayımı sırasında sandık görevlileri arasında kavga çıktı. Oy sayımı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında iki kadın görevli hafif şekilde yaralandı.



Kavganın ardından okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın görevliler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Okulda sayım işlemi tamamlanan sandıklar polis nezaretinde ilçe seçim kuruluna taşındı.



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