Oy Sayım Işlemi Sürüyor - Kastamonu/aksaray/hakkari/karaman/
- Kastamonu'da okuldan görüntü Sandığın açılması Oy sayma işlemi Aksaray'daki oy sayma işlemleri Hakkari'deki oyların sayımı Karaman'daki oy sayımı Kırşehir'deki oy sayımı KASTAMONU/AKSARAY/HAKKARİ/KARAMAN/KIRŞEHİR - Sandıkların açılmaya başlandığı kentte sayım işlemleri yapıldı.
- Kastamonu'da okuldan görüntü
Sandığın açılması
Oy sayma işlemi
Aksaray'daki oy sayma işlemleri
Hakkari'deki oyların sayımı
Karaman'daki oy sayımı
Kırşehir'deki oy sayımı KASTAMONU/AKSARAY/HAKKARİ/KARAMAN/KIRŞEHİR - Sandıkların açılmaya başlandığı kentte sayım işlemleri yapıldı.