Oy Sayım Işlemi Başladı
- Sandıkların açılması Oyların sayımı SİVAS - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Sivas'ta oy verme işlemleri tamamlandı.
- Sandıkların açılması
Oyların sayımı
SİVAS - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Sivas'ta oy verme işlemleri tamamlandı. Seçim sandıklarındaki görevliler, oyların sayımına başladı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Sivas Lisesinde oy kullandığı 2072 nolu sandıkta da oyların sayımına başlandı.