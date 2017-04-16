Oy Sayım Işlemi Başladı

- Sandığın açılması Zarfların sayılması Gözlemcilerden detaylar Zarfların tasnif edilmesi GAZİANTEP - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde kullanılan oyların ardından Gaziantep'te sandıklar açılmaya başladı.

Oy Sayım Işlemi Başladı

- Sandığın açılması
Zarfların sayılması
Gözlemcilerden detaylar
Zarfların tasnif edilmesi GAZİANTEP - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde kullanılan oyların ardından Gaziantep'te sandıklar açılmaya başladı.

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Gaziantep, Antep, Su, Sandık