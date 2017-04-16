Oy Sayım Işlemi Başladı
- Sandığın açılması Zarfların sayılması Gözlemcilerden detaylar Zarfların tasnif edilmesi GAZİANTEP - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde kullanılan oyların ardından Gaziantep'te sandıklar açılmaya başladı.
- Sandığın açılması
Zarfların sayılması
Gözlemcilerden detaylar
Zarfların tasnif edilmesi GAZİANTEP - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde kullanılan oyların ardından Gaziantep'te sandıklar açılmaya başladı.