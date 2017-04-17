Oy Pusulası Fotoğrafı Tartışması

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde cep telefonuyla kullandığı oyun fotoğrafını çektikten sonra sandık görevlileri ile tartışan ve olaya müdahale eden polislere kafa atan kişi tutuklandı.



Gültepe Mahallesi'ndeki Reşat Vural İlkokulu'nda 2087 No'lu sandıkta kullandığı oyun fotoğrafını, sandık görevlilerinin uyarmasına rağmen çeken ve olaya müdahale eden polislere kafa atıp iki polisin yaralanmasına neden olan 27 yaşındaki Ahmet K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan diğer zanlılar İ.B ve G.B ise emniyette serbest bırakıldı.



Kafa attığı bir polisin kaşını yaralayan Ahmet K, çıkarıldığı mahkemece 'polise mukavemet' suçundan tutuklandı.