Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı
Siirt, Bitlis ve Diyarbakır'da anayasa değişikliği halk oylaması için bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve içerisinde oy pusulası bulunan torbalar, güvenlik gerekçesiyle askeri helikopterle götürüldü.
Siirt, Bitlis ve Diyarbakır'da anayasa değişikliği halk oylaması için bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve içerisinde oy pusulası bulunan torbalar, güvenlik gerekçesiyle askeri helikopterle götürüldü.
Kaynak: Dunya.com
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