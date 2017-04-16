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Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı
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Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı

Siirt, Bitlis ve Diyarbakır'da anayasa değişikliği halk oylaması için bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve içerisinde oy pusulası bulunan torbalar, güvenlik gerekçesiyle askeri helikopterle götürüldü.

Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı

Siirt, Bitlis ve Diyarbakır'da anayasa değişikliği halk oylaması için bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve içerisinde oy pusulası bulunan torbalar, güvenlik gerekçesiyle askeri helikopterle götürüldü.

Kaynak: Dunya.com

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