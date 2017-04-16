Oy Kullanmaya Sedyeyle Getirildi

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 80 yaşındaki Hidayet Yekta, referandum için oyunu kullanmaya sedyeyle getirildi.



Çeşitli hastalıkları bulunan ve yürüyemeyen Hidayet Yekta, öğle saatlerinde oyunu kullanmak için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Çağrı üzerine eve giden görevliler, Hidayet Yekta'yı ambulansla alarak oyunu kullanmak üzere Pınarbaşı İlkokulu'na geldi. Ambulans içerisinde oyunu kullanmak isteyen ancak görevlilerin bunun mümkün olmadığını ifade etmesi üzerine hasta kadın, sağlık görevlilerinin yardımıyla sedyeyle sınıfa götürüldü ve 1104 nolu sandıkta oyunu kullandı. Yaşlı kadın, oyunu kullanmasının ardında yine sedyeyle ambulansa ve oradan da evine götürüldü.



- Gaziantep