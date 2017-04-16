Oy Kullanmaya Sedyeyle Geldiler

Nevşehir'de 58 vatandaş, hasta nakil araçlarıyla oy kullanacakları okullara taşındı.



Kentte oy kullanma işleminin başladığı andan itibaren, vatandaşların sandıklarda yoğunluk oluşturduğu ve halk oylamasına ilgi gösterdiği gözlendi. Sandık başına kendi imkanlarıyla gidemeyen 58 hasta, Nevşehir Sağlık Müdürlüğünün hasta nakil araçları ile sağlık ekipleri eşliğinde oy kullanacakları okullara getirildi.



Rauf Nail Akman İlkokulu'nda oyunu kullanmak isteyen 81 yaşındaki alzaymır ve kanser hastası Turgut Ceren, sağlık ekiplerince 2000 Evler Mahallesi'ndeki ikamet ettiği apartman dairesinden alınarak hasta nakil aracıyla sandığa götürüldü.

Görevliler tarafından sedyeyle sandığının bulunduğu sınıfa getirilen Ceren, oyunu sedye üzerinde kullandı.



Ceren, vatandaşlık görevini yerine getirebilmesi konusunda kendisine nakil hizmeti sağlayan yetkililere teşekkür etti.





Ceren'in gelini Hatice Ceren ise kayınbabasını kendi imkanlarıyla evden çıkarmasının mümkün olmadığını belirterek, "Kayınbabam sabahtan beri oy kullanmak için sabırsızlanıyordu. Daha önce görevlileri aramıştık, gelip aldılar, oyunu kullanmasını sağladılar. Çok güzel bir hizmet." dedi.



İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ailesinin kendi imkanıyla taşıyamadığı vatandaşlarımızı oy kullanacakları sandığa taşıyarak, demokrasinin tecellisi için çalıştık. Bize gelen talepleri değerlendirip, planlamalarını yaptık. Tüm başvuruda bulunan hastalarımızı oy kullanma saati sona ermeden okullara taşıyacağız." diye konuştu.