Oy Kullanmaya Sedyeyle Geldi

Oy kullanmak isteyen vatandaşların sandıklarda yoğunluk oluşturduğu Arnavutköy'de, 86 yaşındaki Münevver Aydın, hasta nakil aracıyla getirildiği okulda oy kullandı.



Arnavutköy'de oy kullanma işleminin başladığı andan itibaren, vatandaşların sandıklarda yoğunluk oluşturduğu ve halk oylamasına ilgi gösterdiği gözlendi.



Vatandaşların çoğu eş ve çocuklarıyla oy kullanmaya gelirken, sandık başında heyecanlanan bazı seçmenlerin ise zaman zaman kimliklerini ve cep telefonlarını okulda unuttukları görüldü.



Özellikle ilk kez oy kullanacak gençlerin heyecanlarının yüksek olduğu dikkati çekti.



Halk oylamasında, sandıkların kurulduğu okulların bahçesinde seyyar satıcılar da simit, balon gibi ürünler satıyor.



Sedye üzerine oy kullandı



Sandık başına kendisi gidemeyen hasta vatandaşlar da belediyelerin hasta nakil araçları ve Sağlık Bakanlığı İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü görevlilerince oy kullanacakları okullara götürülüyor.



Arnavutköy İlkokulu'nda oyunu kullanmak isteyen 86 yaşındaki yatalak hasta Münevver Aydın, Arnavutköy Belediyesi görevlilerince hasta nakil aracı ile buraya getirildi.



Görevliler tarafından sedye ile sandığının bulunduğu sınıfa götürülen Aydın, oyunu sedye üzerinde kullandı.



Sağlık Bakanlığı İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü görevlileri, hasta nakil aracıyla başka bir hastayı da oy kullanması için aynı okula getirdi.