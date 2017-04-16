Oy kullanmaya sandalyede taşınarak geldi

Osmaniye'de kalp hastalığı olan felçli adam, akrabalarının da yardımıyla sandalye ile oy kullandırılmaya götürüldü



OSMANİYE - Osmaniye'de kalp hastalığı olan felçli 57 yaşındaki Ali Çarpanalı, akrabalarının da yardımıyla sandalye ile oy kullandırılmaya götürüldü

Yakınları tarafından otomobille Osmaniye merkeze bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre İlkokuluna getirilen Ali Çaparali, daha sonra sandalyeye oturtularak oy kullanacağı alana taşındı.

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğünün Evde Sağlık Hizmetlerine başvurmadıkları için otomobil ile oy kullanacağı yere getirilen Çarpanalı, araçtan indirilerek sandalye ile taşındı.

Çarpanalı'nın ailesi, hasta vatandaşın vatan sevdalısı biri olduğu için hastaneden kalkarak bu halde zorlukla oy kullanmaya geldiğini belirtti.