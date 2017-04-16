Oy Kullanmaya Köpeğiyle Geldi - Edirne

Edirne'de, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy kullanmaya köpeğiyle gelen kişi, ilgi odağı oldu.



Sercan İpçim, oyunu kullanmak için Plevne İlkokulu'na "Kurabiye" adlı köpeğiyle geldi.



1192 No'lu sandıkta oy vermek için gelen İpçim'in köpeği, hem oy vermeye gelen vatandaşların hem de sandık kurulu üyelerinin ilgisini çekti.



Oyunu kullanmaya da kucağında köpeğiyle giren İpçim, daha sonra "Kurabiye" ile oyunu sandığa bıraktı.



İpçim, burada yaptığı açıklamada, köpeğini çok sevdiğini ve birçok şeyi birlikte yaptıklarını söyledi. Köpeğini evde bırakmayarak oy kullanmaya geldiğini aktaran İpçim, "Kurabiye ile oyumu kullandım. Şimdi parka gezmeye gideceğiz." dedi.



İpçim, köpeğiyle okuldan ayrılırken ilgi odağı oldu.