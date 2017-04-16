Oy Kullanmaya Köpeğiyle Geldi

Bursa'da Sevgi Yürü isimli bir vatandaş, anayasa değişikliği referandum unda oy kullanmaya köpeğiyle beraber geldi. Çakıl adını verdiği köpeğinin hiçbir zaman kendisini yalnız bırakmadığını belirten Yürü, "Ben nereye gidersem benimle beraber geliyor. 2 aydan beri bende. Çocuğum gibi oldu" dedi.



Anayasa değişikliğini içeren referandum da oy kullanma işlemleri sürerken, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan 1. Murat İlkokulunda bir vatandaşın oy kullanma işlemi için köpeğiyle beraber gelmesi dikkat çekti. Sevgi Yürü isimli vatandaşın oy kullanması sırasında okul kapısının önünde bekleyen 'Çakıl' adındaki köpek, sahibinin oy kullanmasının ardından peşine takılarak evine döndü. Gittiği her yerde sahibini yalnız bırakmayan 'Çakıl', oy kullanmaya gelen diğer vatandaşların da ilgi odağı oldu.



"Çocuğum gibi oldu"



Köpeğinin hiçbir zaman kendisini yalnız bırakmadığını ifade eden Sevgi Yürü, "Hiç yalnız bırakmıyor beni. Burada da yalnız bırakmadı. Vatana millete hayırlı olsun. İnşallah daha iyi olacak. Markette, postanede her yerde beni bekler. Ben nereye gidersem benimle beraber geliyor. 4 yaşında ve 2 aydan beri bende. Çocuğum gibi oldu" dedi. - BURSA