Oy Kullanmaya Giden Dedeye Jandarma Desteği

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yürümekte güçlük çeken yaşlı adam, jandarmanın yardımıyla sandığa giderek oyunu kullandı.



Karayazı ilçesi Göksu Mahallesinde referandum için oy kullanmaya giden yaşlı bir vatandaşa jandarma kucak açtı. Yürümekte güçlük çeken yaşlı adamı kucağına alan bir asker, yaşlı adamı oy kullanacağı Göksu Ortaokulundaki sandığa kucağında taşıdı. Askerin bu tavrı çevredekiler tarafından büyük takdir alırken, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya adresinden paylaşılan fotoğraf büyük ilgi gördü. - ERZURUM