Oy Kullanmaya Gelinlikle Gitti

Rize'de bugün evlenecek Merve Erbaşlı, oyunu, düğün öncesi gelinlikle gittiği okulda kullandı.



Ali Aydın ve Merve Erbaşlı çifti, anayasa değişikliği için halk oylaması tarihi tespit edilmeden önce düğün günlerini 16 Nisan olarak belirledi.



Düğün tarihinin halk oylamasıyla aynı güne denk gelmesi üzerine Ali Aydın, sabah erken saatte Ardeşen ilçesinde oyunu kullandı.



Aydın, oyunu kullanmakta geciken Merve Erbaşlı'yı da stüdyoda yapılan fotoğraf çekiminin ardından oy kullanacağı Kurtuluş İlköğretim Okulu'na götürdü.



Gelinliğiyle 4. kata çıkan Merve Erbaşlı, "1043" nolu sandıkta oy kullandı.



Vatandaşlar, gelin ve damada büyük ilgi gösterdi.



Ali Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem Türkiye'nin hem kendilerinin çok yeni bir yola çıktığını belirterek, "Vatanımız, milletimiz için inşallah hayırlı olur." dedi.



Merve Erbaşlı ise çok farklı duygular yaşadığını ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Güzel bir duyguydu. Çok heyecan verici bir şey. Hem bizim için hem ülkemiz için inşallah hayırlı olur." diye konuştu.



Aydın ve Erbaşlı aileleri, oy kullanma işleminin ardından düğünün yapılacağı Ardeşen ilçesine hareket etti.