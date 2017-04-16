Oy Kullanmaya Ambulansla Gittiler

Erzurum'da, ayağından sakat olan Naci Arslan, kendisini evinden ambulansla alan Evde Sağlık Hizmetlerine bağlı ekiplerin yardımıyla oyunu kullandı.



Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentte evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü.



Palandöken ilçesi Köşk mahallesinden yaşayan Arslan, oy kullanmak için yardım alarak evinden ambulansla Orgeneral Selahattin Demircioğlu İlkokuluna getirildi.



Arslan, 1052 nolu sandıkta ekiplerin yardımıyla sedye üzerinde anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oyunu kullandı.