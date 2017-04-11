Oy Kullanmak İsteyen Hastalar Araçla Alınacak

Batman Sağlık İl Müdürü Dr. İhsan Bodakçı, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında oy kullanmak isteyen evde sağlık hizmeti alan ve hastanede yatan hastaların uygun araçlarla sandığa götürüleceğini açıkladı.



Sağlık İl Müdürü Dr. İhsan Bodakçı yaptığı açıklamada "Hastanede yatan veya evde sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızdan, 16 nisan 2017 tarihinde yapılacak olan halk oylamasında oy kullanmak isteyenlerin 444 38 33 nolu çağrı merkezini arayarak, talepte bulunmaları halinde, uygun araçla sandık kuruluna götürüleceklerdir" dedi. - BATMAN