Oy Kullanmak İçin Merdivenleri Sürünerek Çıkan Engelli Genç O Anları Anlattı

Oy kullanmak için merdivenleri sürünerek çıkan engelli genç o anları anlattı İSTANBUL - Eyüp'te oy kullanmaya gittiği okulda merdivenleri sürünerek çıkan engelli vatandaş Emrah Gülser Güldiken, sevinç gösterisi için geldiği AK Parti İl Başkanlığı önünde o anları anlattı.

Yeni anayasa sisteminin halkoyuna sunulduğu referandumda oyunu kullanmaya giden fiziksel engelli Emrah Gülser Güldiken'in sosyal medyada yer alan görüntüsü dikkat çekmişti. Tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaş oyunu kullanmak için 3'üncü kata sürünerek çıkmıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı önüne sevinç gösterisi için gelen engelli vatandaş görüntünün çekildiği o anları anlattı.

Cumhurbaşkanının yanında olduklarını kaydeden Emrah Gülser Güldiken, "Allah'ın izniyle bugün bu işi başaracağız. Oy kullanmaya gittiğimde asansörün arızalı olduğu söyledin. 3'üncü kattaydı sandık. Kendi imkanlarımla çıktım. Ayaklarımın üstünde çıkmaya çalıştım. 3'üncü kata çıkarken oradakiler destek verdiler" diyerek o anları anlattı.